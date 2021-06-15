+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Международная федерация пауэрлифтинга переносит ЧМ из Беларуси в Швецию

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) переносит чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

Международная федерация пауэрлифтинга переносит ЧМ из Беларуси в Швецию
Соревнование должно было состояться в Минске с 23 сентября по 3 октября 2021 года.

В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране». Турнир в итоге пройдет в шведском Хальмстаде.

«Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к событию. Но федерация несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц, и поэтому это было единственным логичным решением», – сказал президент IPF Гастон Параж.
Источник: vybory
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]