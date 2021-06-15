7 июня парламент США принял резолюцию с призывом к МОК перенести из Китая зимнюю Олимпиаду-2022, пишет Трибуна. Причиной названо отношение китайских властей к проживающим на территории страны уйгурам, которое американцы считают геноцидом. Условия жизни уйгуров в Китае действительно бесчеловечные – вы могли слышать об этом от Месута Озила (футболист не раз поднимал тему), а подробнее о ситуации можно прочитать здесь.





Немногим позже по тому же поводу совсем иначе высказался спортивный министр Лукашенко Сергей Ковальчук, уже поднаторевший в принятии переносов соревнований. Чиновник заверил, что его страна поддерживает Китай на всех уровнях (и вообще расхвалил азиатское государство), не обошлось и без традиционного для «государевых людей» посыла в духе «разбирайтесь с правами человека у себя», а кульминацией спича стали такие фразы Ковальчука: «Политики, которые сегодня пытаются через спорт лоббировать свои интересы, разъединяя спортивные сообщества, – это слабые политики, недальновидные. Таким политикам нечего делать в этой сфере деятельности».





Признаться, такими словами министр знатно удивил – их могут, не ровен час, принять на свой счет его же соратники. Ведь преследование собственных целей посредством в том числе спорта даже ценой раскола – узнаваемый в Беларуси почерк.









«Спорт сегодня – это самая большая политика», – сказал в 2015-м не кто иной, как Александр Лукашенко, добавив, что спортивные успехи способствуют международному сотрудничеству. Лукашенко знал, о чем говорил. Ярким примером стал хоккейный ЧМ-2014 – ИИХФ с Рене Фазелем во главе тогда не слушала призывы о переносе турнира из Минска, несмотря на наличие в Беларуси политзаключенных. В итоге турнир прошел под маркой праздника, а приезжавшие иностранцы получали позитивный опыт – к ним беларусские силовики были весьма лояльны. В то же время сотни людей, которых считали «оппозиционерами» или «деструктивными элементами», постарались на время ЧМ или упечь на «сутки», или мотивировать покинуть Минск, но об этом зарубежные гости не догадывались.





Из-за ЧМ по хоккею в 2014-м власти Беларуси устроили всплеск репрессий – Фазелю было все равно





Поразительную лояльность Фазель проявлял к режиму Лукашенко и после насилия прошлого лета – достаточно сказать, что швейцарец оказался единственным первым лицом (будь то страна или организация) из Западной Европы, прибывшим в Беларусь за последний год. Политологи и не только твердили, что хоккейный ЧМ-2021, который мог пройти в Минске, был бы для Лукашенко способом получить порцию легитимности – ведь в страну приехали бы по меньшей мере иностранные делегации, которые режим явно постарался бы убедить, что держит ситуацию под контролем. Однако даже Фазель не смог сопротивляться отказу от сотрудничества с турниром в Беларуси спонсоров, которых, кажется, шокировали в том числе кадры объятий швейцарца с Лукашенко. В результате показывать идеальный порядок на улицах да идеологически правильных болельщиков на трибунах оказалось не для кого – смогли только устроить на территории Беларуси проблемы для тех самых отказников-спонсоров.





Бренды, не хотевшие ЧМ в Минске, попали под запрет от режима – проблемы в Беларуси у них начались еще раньше









«Разъединять спортивные сообщества» в последний год – вообще абсолютно рутинное действие. Началось все еще до выборов с идеологических встреч, но в особо активную фазу перешло с появлением письма спортсменов за честные выборы и против насилия. Сколько сам Ковальчук и его заместители провели встреч, чтобы убедить атлетов в том, что насилие применяли не силовики, а страна без Лукашенко якобы немедля развалится! А чего стоит группа, ездившая к свободным спортсменам и настойчиво убеждавшая предать свою позицию? Самбист Степан Попов прямо заявил, что в составе приезжавшей к нему пятерки был и заместитель Ковальчука Михаил Портной.





Спортсмены протеста говорят о запугивании в стиле 90-х и создали санкционный список. Чиновники-силовики уверяют: никаких угроз нет





А уж сколько было случаев, когда за гражданскую позицию, не совпадающую с режимной, спортсменов, несмотря на заслуги, выкидывали или как могли подталкивали к уходу! Воспользовались устройством системы и прекратили (на время или насовсем) формальные «командировки» в спорт для легкоатлетов Андрея Кравченко, Светланы Куделич, Дарьи Борисевич, Ольги Мазуренок, борцов Дмитрия Шершаня и Александра Ваховяка и других спортсменов с достойными результатами. Кто-то не терял места в команде, но, как боксер Дмитрий Асанов, на важнейший на пути к ОИ период получил значительное сокращение финансирования. Отдельная история произошла с фристайлом, где не только убрали чемпионку мира Александру Романовскую, но и де-факто отстранили от соревнований творца всех успехов этого вида, тренера Николая Козеко (самое занятное, что Ковальчук после такого все равно всерьез рассчитывает на медали ОИ от фристайлистов).





А в ноябре возникло и продолжается до сих пор новое разобщение с давлением – если до того можно было просто отмолчаться, то с той поры появилось прорежимное письмо, под которым жаждали подписей. И даром что в обращении громко заявлялось, что спорт вне политики, на деле самый простой способ остаться вне политики (то есть не подписывать вообще ничего) усилиями чиновников стал весьма непростым. Тех, кто пытался сопротивляться, ждали проблемы. Например, игрок мини-футбольного ЦКК Никита Дробышевский вынужденно попрощался с клубом из-за несогласия подписываться за Лукашенко. Были подобные случаи и в других видах спорта – а где-то массово терпели, чтобы не потерять место.





Целые команды без их ведома вносят в подписанты провластного письма – возмущались многие, но отстаивать честное имя готовы единицы





Ныне эпицентр баталий за подписи – футбол. Игроки высшей лиги сильно не хотели подписываться за режим – и в ответ получили не только угрозы армией, но и безденежье: без проявления лояльности системе Минспорта не одобряло клубам документ, без которого в Беларуси спонсировать команды вряд ли возьмется хоть одно предприятие (невыгодно выйдет). В итоге в большинстве клубов из тех, у кого возникла дилемма, уже сдались и выделили из состава игроков, согласившихся подписать письмо ради якобы благой цели.





«Сам против всей этой херни, но нужно было что-то сделать на благо клуба». Как беларусские футболисты вдруг стали за Лукашенко, хотя сами не за него





«Те политические деятели, которые пытаются вбить клин, используя спорт в качестве инструмента давления, не добьются своего и все равно проиграют», – убеждал Ковальчук в упомянутом в начале этого текста интервью.





Не звучит ли это как самосбывающееся пророчество?





Фото: mst.by, belta.by, free-style.by











