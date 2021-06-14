



На 18-й минуте встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, словаки вышли вперед благодаря автоголу вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны. На 46-й минуте поляк Кароль Линетты сравнял счет. На 69-й минуте Милан Шкриниар провел победный для словаков гол - 2:1, пишет interfax.by.





Сборная Польши доигрывала матч в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.





Соперники являются представителями группы E, в которую также входят сборные Испании и Швеции. Они проведут свой матч в понедельник позднее.





Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.







