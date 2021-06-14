



Ни разу в жизни не снимала рум-туры, но посмотрите на это: о май гад! Но самое крутое здесь: посмотрите на эту ванну, на гамак, на все, душ! Это просто нереально! — поделилась эмоциями в Инстаграме супруга форварда "Нью-Джерси" Дарья.





Егор Шарангович был признан одним из лучших игроков сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге. Нападающий набрал 3 (2+1) очка в семи матчах, пишет Прессбол.



