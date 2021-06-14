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Белорусские хоккеисты выбирают Мальдивы. Вслед за Лисовцом на курорт отправился Шарангович

В трудное из-за пандемии время для путешествий уже второй игрок сборной Беларуси выбрал для отдыха Мальдивы. Вслед за защитником Евгением Лисовцом на курорт с супругой отправился самый перспективный хоккеист национальной команды Егор Шарангович.


Ни разу в жизни не снимала рум-туры, но посмотрите на это: о май гад! Но самое крутое здесь: посмотрите на эту ванну, на гамак, на все, душ! Это просто нереально! — поделилась эмоциями в Инстаграме супруга форварда "Нью-Джерси" Дарья.

Егор Шарангович был признан одним из лучших игроков сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге. Нападающий набрал 3 (2+1) очка в семи матчах, пишет Прессбол.
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