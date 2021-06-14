



Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".





"Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли", - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.





По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



