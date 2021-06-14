Евро-2020: чехи сделали шотландцев
Футболисты сборной Чехии нанесли поражение команде Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы D в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Чехии. Оба мяча забил Патрик Шик (42-я и 52-я минуты).
За игрой на стадионе наблюдали 9847 болельщиков.
Во втором туре группового этапа чехи 18 июня сыграют в Глазго против сборной Хорватии, шотландцы в этот же день встретятся на "Уэмбли" со сборной Англии.
Источник: ria.ru
17:50 14/06/2021
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