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С чувством юмора у парня все в порядке: Артем Быков - о шансах попасть в мадридский "Реал"

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился мнением о своих планах на футбольную карьеру.

- Каким видишь свое будущее? За какой из топ-клубов хотел бы сыграть?

– Смотрите, я хочу в мадридский «Реал». Ну, и шансы 50 на 50. Я хочу, они не хотят. Что я могу сделать (улыбается)? 

Я сам коренной минчанин, много лет был в команде. И всегда думаешь о том, что если и возвращаться, то куда, как не в «Динамо» Минск. А тут спустя такой короткий промежуток, по футбольным меркам, представилась возможность... 

Обстоятельства так сложились – и я вернулся. И я счастлив, – сказал Быков специально для «Беларусь 5».
Источник: tribuna.com
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