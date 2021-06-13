+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Милиция прокомментировала информацию о задержаниях на матче «Крумкачей»

Минская милиция утверждает, что задержанных на входе на стадион граждан отпустили без составления протоколов.

На стадионе спортивного комплекса «Олимпийский» в Минске состоялся матч футбольной Первой лиги между «Крумкачами» и «Волной». На трибуне были замечены бойцы ОМОН, чего раньше во время сезона не наблюдалось. Также на матче присутствовал командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Омоновцы не пускали на стадион людей в майках с номером 25 – это игровой номер футболиста «Крумкачей» Александра Ивулина, который был приговорен к 30 суткам ареста за якобы вывешенный БЧБ-флаг в окне. Нескольких человек силовики отвели в бусы. В частности, очевидцы сообщали, что перед стадионом были задержаны две девушки, которые шли на матч с воздушными шариками в виде цифр «2» и «5».

Минская милиция прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале @police_minsk:

«Сотрудниками милиции в территориальное РУВД г. Минска доставлены четверо граждан для установления личности. В настоящий момент граждане отпущены, административный процесс в отношении них не начинался. Милиция обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий. Главная цель правоохранителей – не допустить правонарушений и провокаций среди собравшихся».
ИИ/ИР, belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]