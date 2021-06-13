Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира по современному пятиборью

Белорусские спортсменки третий год подряд выигрывают золото чемпионата мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото чемпионата мира по современному пятиборью в личном первенстве, повторив свой успех 2018 года (в 2019-м чемпионкой стала Ольга Силкина).