Первое место заняли россиянки, а третье — спортсменки из Израиля. В командном первенстве учитываются итоги группового и индивидуального турниров.

Сборной Беларуси в групповых упражнениях удалось завоевать четвертое место в программе многоборья. Итоговая оценка — 86,550 балла. В тройке лидеров оказались команды России (90,250), Италии (87,450) и Израиля (87,400).

Также напомним, что в личном многоборье Анастасия Салос, представляющая Беларусь, заняла 5-е место. А белоруска Алина Горносько завершила континентальный форум на 6-м месте.