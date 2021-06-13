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ЧЕ по художественной гимнастике: белоруски выиграли серебро в командном зачете

Белорусские девушки выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария)

ЧЕ по художественной гимнастике: белоруски выиграли серебро в командном зачете
Алина Горносько. Фото danielecifala.com

Первое место заняли россиянки, а третье — спортсменки из Израиля. В командном первенстве учитываются итоги группового и индивидуального турниров.

 

Сборной Беларуси в групповых упражнениях удалось завоевать четвертое место в программе многоборья. Итоговая оценка — 86,550 балла. В тройке лидеров оказались команды России (90,250), Италии (87,450) и Израиля (87,400).

 

Также напомним, что в личном многоборье Анастасия Салос, представляющая Беларусь, заняла 5-е место. А белоруска Алина Горносько завершила континентальный форум на 6-м месте.
minsknews.by
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