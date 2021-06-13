Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде вслед за триумфом в одиночном
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами турнира Большого шлема Roland Garros в женском парном разряде.
В финале соревнования во Франции они победили представительницу Польши Игу Швентек и американку Бетани Маттек-Сандс. Результат противостояния - 6:4, 6:2 в пользу теннисисток из Чехии.
Таким образом, Крейчикова выиграла второй титул на Roland Garros-2021. Накануне она выиграла турнир в одиночном разряде, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову, пишет Интерфакс.
16:51 13/06/2021
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