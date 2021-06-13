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Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде вслед за триумфом в одиночном

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами турнира Большого шлема Roland Garros в женском парном разряде.

В финале соревнования во Франции они победили представительницу Польши Игу Швентек и американку Бетани Маттек-Сандс. Результат противостояния - 6:4, 6:2 в пользу теннисисток из Чехии.

Таким образом, Крейчикова выиграла второй титул на Roland Garros-2021. Накануне она выиграла турнир в одиночном разряде, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову, пишет Интерфакс.
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