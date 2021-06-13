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Во Львове бесплатно наливали пиво за голы в ворота сборной России

Посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды на Евро-2020.

Во Львове посетителям Lviv Fan Festival бесплатно наливали пиво за голы в ворота сборной России на футбольном Евро-2020.
На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды.

"Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку", – говорилось в посте организаторов накануне матча.
Как известно, матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше, пишет Корреспондент
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