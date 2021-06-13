Минспорта сильно хочет видеть фамилии игроков высшей лиги в листе поддерживающих прорежимное письмо.

По информации «Трибуны», толчком к сделке с совестью – а многие футболисты подписались за Лукашенко против своей воли – служат так называемые планы развития клубов. Только клубам с утвержденным планом спонсоры могут по указу Лукашенко выделять деньги в счет уплаты налогов – утверждает же документ министерство, где не спешат с этим до получения подписей футболистов. Избежать незамысловатого финансового пресса, по нашим данным, смогли только «Шахтер» (босс «Беларуськалия» Иван Головатый нашел способы для финансирования команды и без плана развития), «Рух» (тамошний босс Александр Зайцев приближен к Лукашенко, потому не боится министерских чиновников) и «Неман» (там еще в прошлом году подписали письмо руководители и тренеры, за счет чего получили одобренный план развития практически раньше всех).





В остальных клубах все непросто с финансами. Многие участники высшей лиги прожили первый квартал без согласованных планов с ощутимыми денежными проблемами. Одна за одной команды соглашались на подписной бартер – остаются и те, кто все еще держится, но большой вопрос, сумеют ли они остаться тверды в своем отказе от поддержки режима. Вот истории по теме, которые уже оказались на виду.

БАТЭ





Клуб, финансовое обеспечение которого за счет еврокубковых денег осталось в прошлом, очевидно, напрягся еще в конце прошлого года, когда глава Миноблисполкома Александр Турчин заявил, что такие крупные районы, как Борисов, «должны рассчитывать только на себя», а у области лишних денег нет. Известно, что в межсезонье Андрей Капский пытался убедить игроков сократить зарплаты даже по действующим контрактам, на фоне чего Игорь Стасевич и Егор Филипенко предпочли более выгодный для себя «Шахтер». Глава БАТЭ и в интервью намекал на неурядицы с финансами: говорил, что не имеет права «пустить бюджет под откос» из-за выплат игрокам, а также упоминал клубы, которые должны БАТЭ за былые трансферы, и напоминал об инфляции белрубля.

В это же время план развития борисовчан, с которым можно было спасти ситуацию, два месяца лежал «на подписи» у Сергея Ковальчука – но министр не ставил росчерк, хотя клуб и с устыдившимся своей былой службы в оргнанах гендиром распрощался, и с говорившим прямо голосом стадиона контракт не продлил, а Андрей Капский побывал на ВНС.





Что ж, в конце апреля в ход все же пошел заветный аргумент – подписи за Лукашенко. Евгений Яблонский, Данила Нечаев, Дмитрий Бессмертный, Никита Супранович, Владислав Малькевич, Семен Лазарчик, отбывающий дисквалификацию за участие в «договорняке» защитник Захар Волков и даже несовершеннолетний вратарь Андрей Кудравец – как только восемь фамилий от БАТЭ появились в списке, план развития тут же был подписан.





«Ислочь», «Слуцк», «Витебск»





Ситуация с планом развития в клубах была идентична борисовской. Проблемы с финансами тоже налицо. У «Ислочи» были проблемы с выплатами зарплаты еще в прошлом сезоне, которые тогда удалось решить, но в 2021-м команда сделала ставку на молодых (и менее дорогих) игроков. В новом сезоне команда стала аутсайдером по зарплатам в «вышке» – 1,5-2 тысячи долларов для лидеров. В «Витебске» лишних денег давно не водится (Ион Николэеску отозвал свои откровения о том, что команду в 2020-м просили не лезть в медали, но без необходимости выплаты бонусов за них клуб точно легче вздохнул), даже давним лидерам «северян» платят 2-2,5 тысячи долларов. «Слуцк» весь прошлый год провел под угрозой расформирования после смены главы местного сахарного завода – новый директор был, в отличие от предыдущего, далек от футбола и в команде особо не нуждался. Похоже на то, что случчане пытались провернуть «гродненский» финт – в феврале руководство и тренеры клуба массово подписались за Лукашенко, однако, видимо, было уже поздно для ответной милости.





В итоге во всех трех клубах также собрали подписи за режим. Правда, их количество получилось разным. «Ислочь» отделалась всего четырьмя подписантами – Владислав Василючек, Алексей Орлович, Максим Ковель и Александр Корзун. В «Слуцке» собрали уже 11 подписей – Никита Былинкин, Андрей Потапенко, Илья Мамай, Михаил Сачковский, Андрей Крень (несовершеннолетний), Дмитрий Харитонов, Кирилл Вергейчик, Александр Анюкевич, Денис Образов, Илья Брановец и Егор Семенов. Ну а в «Витебске» ждал самый богатый «урожай» – подписалось и руководство, и тренерский штаб во главе с Евгением Чернухиным, и целых 12 футболистов: Ян Скибский, Захар Червяков, Дмитрий Воробьев, Максим Дробыш, Ян Мосесов, Никита Костомаров (он, к слову, вообще в аренде в «Нафтане»), Глеб Рассадкин, Руслан Теверов, Андрей Шемрук, Андрей Лебедев, Алексей Янушкевич и Антон Матвеенко. При этом некоторые игроки из этого перечня ранее выступали против насилия – теперь в подобном их заподозрить весьма сложно.

«Динамо» Минск

Когда коллеги минчан уже вовсю подписывались за режим, в «Динамо» еще не говорили о письме. Все изменилось в мае. В этом месяце на карточки футболистов «бело-голубых» упали суммы гораздо меньше привычных – это объяснили госпотолком зарплат (игроки «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» с вроде как превышающми лимит зарплатами подобных проблем не узнали). Игроки вызвали руководство на разговор – прорежимный подписант гендиректор Андрей Толмач заверил, что знает способ решения проблемы.

Вскоре после этой истории тренерский штаб Леонида Кучука достаточно неожиданно покинул команду – а еще через пару дней 8 подписей игроков «Динамо» появились в заветном для системы списке. За режим выступили Кирилл Забелин, Владислав Климович, Иван Бахар, Константин Кучинский, Роман Давыскиба, Владислав Калинин, Владислав Ложкин и Антон Путило.

«Спутник»

У речицкого клуба были трудности с деньгами еще на стадии заявки команды в «вышку». Как-то «Спутнику» все же удалось начать сезон в элите и даже с легионерами, но результату это не помогло, а команда быстро перестала видеть зарплату.





Правда, в случае речичан деньгами проблемы не ограничились. В конце мая в команде бахнула вспышка ковида – в команде было 15 положительных тестов и еще больше заболевших. Клуб попросил у АБФФ переноса самого далекого выезда в Гродно, случившегося по календарю – но федерация отказалась. Формальная причина, по словам представителя «Спутника» – отказ до того от вакцинациию. Однако же ходят разговоры, что в случае проявления лояльности к моменту начала вспышки решение могло бы быть другим.





«Спутник» сыграл с «Неманом» 14 игроками в заявке и даже зацепил ничью (2:2), но на этом геройствовать закончили. Уже через два дня после матча в списке подписантов прорежимного письма появились речицкие делегаты – сразу 19. Правда, стабильный игрок основы среди них всего один – Вадим Курлович. Остальные – руководство, тренеры и дублеры с минимальным опытом «вышки» или вообще без него: Кирилл Котов, Евгений Семенчук, Денис Василюк, Данила Воробьев, Максим Делендря, Никита Короткевич, Иван Мельников, Сергей Пушков, Дмитрий Сусолкин, Андрей Тозик, Виталий Хрупаков, Даниил Шкуропацкий. При этом сразу четверо (Воробьев, Короткевич, Пушков и Сусолкин) являются несовершеннолетними.

«Энергетик-БГУ»

Игроки «студентов» гордо держались немного дольше вышеуказанных коллег, хотя им так же не подписывали план развития. Кроме того, в материнский РЦОР-БГУ приходили проверяющие, у команды оказалась средняя зарплата в 900 рублей, пошли вопросы по оплате экипировки и питанию и даже проблемы с лекарствами – а «Энергетик» не гнулся, вызывая сначала кулуарные, а потом болельщицкие респекты.

Все изменилось буквально за неделю после того, как новым директором РЦОР-БГУ стал экс-силовик Александр Захарченя. В списке подписантов все-таки появились и фамилии игроков «Энергетика-БГУ» – как и в случае с БАТЭ и минским «Динамо», ровно восемь. Это Артем Сокол, Александр Свирепа, Дмитрий Гирс, Егор Стрелковский, Алексей Лаврик, Артем Васильев, Андрей Рылач и Вадим Юхнович. Эх, а какая была выдержка!

«Динамо» Брест и «Гомель»

Практически последние из могикан – пока что игроков этих клубов при все той же проблеме плана развития не смогли уломать подписать прорежимное письмо. Давят, как и везде, не только посулом денежных проблем, но и возможными проблемами с армией. И если гомельчан, показывающих отличный результат для первого сезона в элите после перерыва, пока давят не особо и пытаются найти альтернативные источники финансирования, то в Бресте начинают наседать уже практически на конкретных людей. При этом «Динамо» – единственный клуб вышки, где стабильно играет подписант за честные выборы Сергей Лынько (его единомышленник Дмитрий Байдук иногда выходит на замену). Остается пожелать парням стойкости.





11 июня многие болельщики расценили как давление на «Гомель» судейство в матче с «Энергетиком-БГУ», где уже на 28-й минуте прямую красную получил Лазар Саичич в моменте, которые обычно оценивают желтой (легионер попал локтем в лицо подписанту за режим Артему Соколу). В итоге «Гомель» не смог удержать счет 2:0 в свою пользу, пропустив трижды и проиграв. Главный тренер Иван Биончик на пресс-конференции был спокоен, но отметил сложившиеся «обстоятельства в лице [судьи] господина Лобацевича».











