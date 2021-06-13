МИД РФ приравнял лозунг на футболке сборной Украины к нацистскому приветствию
Министерство иностранных дел России приравняло украинский лозунг "Слава Украине!" на форме футбольной сборной к нацистскому приветствию "Хайль, Гитлер".
Об этом говорится в сообщении российского ведомства в Twitter от 11 июня.
В своем посте МИД РФ вспомнило о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году. Министерство отмечает, что на том матче присутствовала верхушка тогдашней Германии – рейхсмаршал Герман Геринг, министр пропаганды Йозеф Геббельс и заместитель фюрера Рудольф Гесс.
Вместе с этим снимком ведомство опубликовало фото посольства США в Украине в форме украинской сборной. При этом надпись "Слава Украине!" в МИД РФ назвали "украинским вариантом "Хайль, Гитлер".
В комментариях к этому посту посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал другое фото военных времен с подписью: "Русские коллаборационисты нацистов с флагом, который сейчас развевается над Кремлем", пишет gordonua.com
12:39 13/06/2021
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