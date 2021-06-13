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Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы и больше не сыграет на Евро-2020

Защитник "Лестера" и сборной Бельгии Тимоти Кастань получил серьезную травму в матче группового этапа Евро-2020 против России (3:0). 25-летний футболист столкнулся головой с российским хавбеком Далером Кузяевым и был заменен на Тома Менье.


После матча у Кастаня диагностировали двойной перелом стенки глазницы.

"Очень плохие новости. Печально, но Тимоти Кастань больше не сыграет на турнире. Ему сделали рентген. Там двойной перелом. Теперь ему нужно предоставить необходимое лечение", — сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Кузяеву, столкнувшемуся с Кастанем, перебинтовали голову, после чего он продолжил играть, но вскоре был заменен на Дениса Черышева.
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