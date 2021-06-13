



После матча у Кастаня диагностировали двойной перелом стенки глазницы.





"Очень плохие новости. Печально, но Тимоти Кастань больше не сыграет на турнире. Ему сделали рентген. Там двойной перелом. Теперь ему нужно предоставить необходимое лечение", — сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.





Кузяеву, столкнувшемуся с Кастанем, перебинтовали голову, после чего он продолжил играть, но вскоре был заменен на Дениса Черышева.