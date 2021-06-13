Врач сборной Дании рассказал подробности происшествия с Эриксеном

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Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен рассказали детали происшествия с лидером команды Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание на матче против Финляндии, пишет mk.ru





«Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, он лежал на боку и дышал», — приводит слова Бозена газета BT.





По его словам, сначала удалось нащупать пульс Эриксена, но «довольно быстро картина изменилась». Тогда врачам пришлось незамедлительно начать массажи сердца.





Бозен отметил, что быстрая медицинская помощь изменила ситуацию. «Врач стадиона и остальные службы экстренной помощи оказали фантастическую помощь», — сказал он.





Врач сборной также добавил, что смог поговорить с Эриксеном перед тем, как футболиста доставили в клинику Ригшоспиталет.





29-летний полузащитник на 41 минуте игры внезапно потерял сознание и упал на поле. У него случилась остановка сердца. Потребовались реанимационные мероприятия. На протяжении 8 минут врачи пытались запустить сердце игрока. Наконец им удалось привезти его в чувство. С поля его увозили на носилках, но он был уже в сознании.





Эриксен был госпитализирован. Из больницы он позвонил коллегам по команде и попросил продолжить игру. Сборная Дании вышла на поле, но проиграла со счетом 0:1. Следующая встреча у них со сборной Бельгии.



