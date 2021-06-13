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Глава МИД Дании обратился к финским болельщикам после матча на Евро-2020

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод отдал должное болельщикам сборной Финляндии, поддержавшим полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче группового этапа Евро-2020, передает "Чемпионат".



"Сегодняшний матч никогда не забудется. Мы все надеемся на полное выздоровление Кристиана Эриксена! Сердечное спасибо болельщикам сборной Финляндии, которые скандировали "Кристиан!" и пытались поддержать нас, датчан, когда всем казалось, что все крайне плохо. Вы воплощаете саму суть FairPlay! Киитос ("Спасибо" на финском языке. - прим. "Чемпионата")!" - написал Кофод на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнер вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счетом 1:0.
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