+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Финляндия стала автором самой громкой сенсации

Финляндия стала автором самой громкой сенсации. Фото: Reuters Матч сборных Дании и Финляндии завершился победой Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания).

Матч сборных Дании и Финляндии завершился победой Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания).

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

 Фото: Reuters

На 59-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Он замкнул головой навесную передачу. Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил первый пенальти на Евро-2020. Удар наносил полузащитник национальной команды Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

В группе В, помимо датчан и финнов, выступают национальные команды России и Бельгии.
gazeta.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]