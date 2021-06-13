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ЧП на Евро: защитник сборной Бельгии получил двойной перелом глазницы и пропустит оставшиеся матчи

Тимоти Кастань получил ужасную травму в матче первого тура чемпионата Европы против России.

В субботу, 13 июня, в Санкт-Петербурге сборная Бельгии в стартовом матче чемпионата Европы-2020 разгромила Россию со счетом 3:0.


Несмотря на результат, поединок для "красных дьяволов" все же омрачился одним неприятным инцидентом – защитник команды Тимоти Кастань получил травму в результате столкновения в верховом единоборстве с российским футболистом Далером Кузяевым.

25-летний бельгиец не смог продолжить поединок и покинул поле уже на 27-й минуте встречи. Кастань был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге, где ему сделали снимки и диагностировали двойной перелом стенки глазницы.
"Ему сделали снимки – у него двойной перелом. Сейчас ему нужно пройти необходимое лечение, возможно, ему потребуется операция.
Это действительно плохие новости и грустно видеть, что для Тимоти чемпионат Европы окончен, он больше не сыграет", - цитирует Мартинеса Sky Sports.
Отметим, что во второй игровой день Евро-2020 произошло еще одно ужасное событие - полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо во время матча против Финляндии. Его доставили в больницу, а поединок был приостановлен и доигран спустя некоторое время. Дания, подавленная случившимся, проиграла со счетом 0:1.

Во втором туре сборным Бельгии и Дании предстоит сыграть между собой. Поединок состоится в четверг, 17 июня, в Копенгагене (Дания).
korrespondent.net
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