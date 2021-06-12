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Чешка Крейчикова выиграла Ролан Гаррос-2021

25-летняя теннисистка из Чехии впервые в карьере стали победительницей турнира "Большого шлема".


Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

В финальном поединке Крейчикова встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой. Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки. Матч продолжался 1 час 58 минут. 

Стоит отметить, что при счете 5:2 во втором сете Павлюченкова брала медицинский тайм-аут.

Крейчикова впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". Ранее в ее активе был один выигранный турнир под эгидой WTA.

Интересно, что Крейчикова стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Открытый чемпионат Франции.

В финале мужского одиночного разряды, который состоится в воскресенье, серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса.
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