Чешка Крейчикова выиграла Ролан Гаррос-2021
25-летняя теннисистка из Чехии впервые в карьере стали победительницей турнира "Большого шлема".
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.
В финальном поединке Крейчикова встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой. Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки. Матч продолжался 1 час 58 минут.
Стоит отметить, что при счете 5:2 во втором сете Павлюченкова брала медицинский тайм-аут.
Крейчикова впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". Ранее в ее активе был один выигранный турнир под эгидой WTA.
Интересно, что Крейчикова стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Открытый чемпионат Франции.
В финале мужского одиночного разряды, который состоится в воскресенье, серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса.
18:40 12/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение