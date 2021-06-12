Чешка Крейчикова выиграла Ролан Гаррос-2021





Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.





В финальном поединке Крейчикова встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой. Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки. Матч продолжался 1 час 58 минут.





Стоит отметить, что при счете 5:2 во втором сете Павлюченкова брала медицинский тайм-аут.





Крейчикова впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". Ранее в ее активе был один выигранный турнир под эгидой WTA.





Интересно, что Крейчикова стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Открытый чемпионат Франции.





В финале мужского одиночного разряды, который состоится в воскресенье, серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса.















