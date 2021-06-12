+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лука Модрич: сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Футболисты сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в интервью «Би-би-си» рассказал капитан команды Лука Модрич.


«Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе», — отметил Модрич.

Капитан сборной Хорватии посчитал, что есть и другие способы для борьбы с расизмом. «Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему», — подытожил он.

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе, пишет Лента.Ру.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]