



«Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе», — отметил Модрич.





Капитан сборной Хорватии посчитал, что есть и другие способы для борьбы с расизмом. «Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему», — подытожил он.





10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что «любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это».



