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Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если Россия победит на Евро-2020

Народный артист признался, что будет болеть за российскую сборную всей душой, но повода для оптимизма, по его словам, нет.



Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал обещание съесть свою шляпу в случае победы сборной России на чемпионате Европы по футболу, пишет "Спорт-Экспресс", пишет Sputnik. 

Сегодня российские футболисты стартуют на Евро-2020 домашним матчем в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.

"Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!" – сказал Боярский.

Вместе с тем, по словам актера и болельщика, у российской сборной пока "нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи". Он вспомнил ЧМ-2018, когда россияне в 1/8 финала обыграли команду Испании в серии пенальти.  "Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя…" – сказал он.

"На мой взгляд, пока у нас нет команды. А есть отдельные игроки. Кстати, как и в хоккейной сборной — если отталкиваться от последнего чемпионата мира. Поймите правильно, на Евро болеть за наших буду всей душой. И искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу", - сказал Боярский.
В рамках группового раунда россияне сыграют также против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
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