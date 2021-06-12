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Умер легендарный конькобежец Игорь Железовский

Знаменитый спортсмен родом из Орши завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр на дистанции 1000 метров, был шестикратным чемпион мира в конькобежном спорте, ему было 58 лет.

© Photo : Центральный спортивный клуб армии

Легендарный белорусский и советский конькобежец Игорь Железовский скончался в возрасте 58 лет, информацию об уходе из жизни знаменитого спортсмена подтвердила РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, пишет sputnik.

"Самые глубокие соболезнования родным и близким. Ушла легенда советского, белорусского конькобежного спорта. Скорбим вместе с близкими и семьей Игоря", — цитирует Барышеву РИА Новости.

О причинах смерти выдающегося конькобежца пока не сообщается, однако по сведениям Союза конькобежцев, спортсмен скончался в 07:15 утра субботы на 59-м году жизни. Прощание и похороны состоятся в понедельник, добавила представитель Союза.

Союз конькобежцев России направил соболезнования своим белорусским коллегам и родным и близким спортсмена.

Игорь Железовский - один из сильнейших конькобежцев-спринтеров в 80-х годов. Он родился 1 января 1963 года в Орше,  был заслуженном мастером спорта СССР, выступал за советскую сборную с 1984 по 1992 гг.

Железовский шесть раз выигрывал чемпионат мира и дважды становился призером олимпийских игр, в его копилке серебро Олимпийских игр в Калгари (1988) и бронза Олимпиады в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м.

На счету Железовского шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993) и бронзовая награда мирового первенства - 1990.
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