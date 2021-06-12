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Директор телеканала «Белсат»: «Давать возможность БТ транслировать ЕВРО-2020 — это то же самое, если бы такой шанс был дан КГБ. Мы заявляем о готовности вещать спортивные мероприятия»

Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы прокомментировала принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним, депутаты предлагают забрать права на трансляцию Евро-2020 у БТРК и бесплатно передать их телеканалу «Белсат.


«Начну с того, что БТ уже давно не является общественным телевидением и не стоит всерьез воспринимать то, что говорят его представители. На данный момент это всего лишь инструмент власти и давления на граждан. На протяжении всего существования «Белсата» беларусская пропаганда не произнесла ни одного доброго слова в наш адрес, поэтому слова Ивана Эйсмонта меня не удивили, а всего лишь подтвердили их отношение к свободным СМИ.

Относительно трансляции чемпионата Европы по футболу могу сказать следующее: давать такую возможность БТ — это то же самое, если бы такой шанс был дан беларусскому КГБ.

 «Белсат» заявляет о своей технической и организационной готовности вещать спортивные мероприятия и другие важные события для телезрителей в Беларуси в случае предоставления нам таких прав. Для этого мы готовы использовать все наши платформы: спутниковое телевидение, канал YouTube, веб-сайт и социальные сети, в соответствии со всеми юридическими и организационными требованиями.

Напомню, что «Белсат» — это независимый телеканал, который служит своему зрителю и является его голосом. Мы строго придерживаемся своих ценностей, которые включают в себя независимость и свободу слова, продвижение беларусской культуры и языка, терпимость и уважение, а также формирование чувства социальной солидарности», – сказала Ромашевская-Гузы.
Источник: Трибуна
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