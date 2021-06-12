+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Надаль впервые с 2016-го не выиграет «Ролан Гаррос». Он впервые проиграл на турнире после четвертьфинала

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (3), в пятницу уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:3, 3:6, 6:7, 2:6, не выиграет в Париже титул впервые с 2016-го.



35-летний испанец, потерпевший на «Ролан Гаррос» только третье поражение на 16 лет выступлений, впервые проиграл на турнире после четвертьфинала.

В 2009-м, напомним, Надаль проиграл в Париже Робину Содерлингу в 1/8, в 2015-м – Джоковичу в 1/4, а в 2016-м снялся после второго круга из-за травмы. Все остальные сезоны, начиная с дебютного 2005-го, Надаль на «Ролан Гаррос» побеждал, пишет Трибуна.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]