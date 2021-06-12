







Спортсмен потерял сознание, медики около 20 минут реанимировали его прямо на поле. Худшее уже позади, сейчас игрок нашей национальной сборной проходит углубленное медицинское обследование в РНПЦ спорта. О самочувствии, боевом настрое и любви к хоккею на траве Евгений рассказал в интервью БЕЛТА.





Как сейчас самочувствие и настроение?





Настрой очень позитивный. Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит, как, в принципе, и после случившегося. Писали, что я был в тяжелом состоянии — это неправда. СМИ иногда немного преувеличивают.





Если это не вызывает негативных эмоций, можете поделиться воспоминаниями о случившемся на матче?





Даже не понял, что со мной произошло. Как будто выключили свет: упал, проснулся, а потом начал осознавать случившееся. На первых порах была слабость, после начал приходить в себя, а к вечеру все нормализовалось.





Сразу меня привезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи, потом перевели в кардиологию. 3 июня положили в городскую больницу №1. Там сделали коронарографию. Обследование сосудов сердца не показало каких-то отклонений. 7 июня выписали, а на следующий день меня уже ждали в РНПЦ в Минске. Был небольшой консилиум. Вместе с врачами будем разбираться, потому что причина случившегося до сих пор не ясна, пишет Прессбол.



