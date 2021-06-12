МОК рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр. Этот вид борьбы хорошо развит в России и Беларуси
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить самбо в программу Олимпийских игр.
Фото nlb.by
Об этом говорится в соответствующем документе МОК, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".
"Мы рады сообщить вам, что сегодня состоялось заседание Исполкома МОК, на котором было рекомендовано полностью признать Международную федерацию самбо (ФИАС) на сессии МОК 20-21 июля в Токио", — говорится в документе, пишет Прессбол.
Самбо 30 ноября 2018 года получило временное признание МОК.
Этот вид борьбы хорошо развит в постсоветских странах, особенно в России и Беларуси.
Наиболее значительных успехов в суверенной белорусской истории достигли:
— Татьяна Москвина — 10-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы и 3-кратная обладательница Кубка мира;
— Вероника Козловская — 7-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы;
— Дмитрий Базылев — 6-кратный чемпион мира;
— Натик Багиров — 4-кратный чемпион мира.
09:25 12/06/2021
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