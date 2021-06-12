Левандовский готов покинуть "Баварию"

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AS. Форвард сборной Польши по футболу Роберт Левандовский готов покинуть мюнхенскую "Баварию" в ближайшее трансферное окно, пишет Sputnik со ссылкой на





32-летний поляк, по информации источника, готов к новым вызовам в карьере и открыт к переходу в другой клуб. По мнению нападающего, сейчас подходящее время, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате.





Вместе с тем, руководство "Баварии" не собирается отпускать Левандовского, контракт с которым рассчитан до 2023 года.





В услугах польского форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов: французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", а также мадридский "Реал".





В прошлом сезона чемпионата Германии Левандовский забил за "Баварию" 41 гол и сделал 7 результативных передач в 29 матчах, побив рекорд бывшего игрока мюнхенцев Герда Мюллера.















