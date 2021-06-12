Александр Опейкин: «Вопрос о лишении БТРК прав на трансляцию Евро-2020 поднят поздно. Но касательно ОИ все вполне возможно. Уже запущен процесс»
Исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним, депутаты предлагают забрать права на трансляцию Евро-2020 у БТРК и бесплатно передать их телеканалу «Белсат.
«Итак, дабы завершить все дискуссии по поводу призыва Европарламента лишить БТРК права на трансляцию ЧЕ по футболу и Олимпийских игр в Токио, постараюсь коротко подытожить основные моменты:
– БТРК является инструментом пропаганды преступного режима Лукашенко, а не независимым общественным вещателем. БТРК нарушил все кодексы этики, демонстрируя пытки и запугивая население Беларуси, поэтому должен быть лишен возможности использовать любой рейтинговый международный контент.
– Любое крупное международное спортивное соревнование – это рейтинговый контент, который позволяет вещателю зарабатывать на рекламе во время трансляции. Соответственно, предоставляя права БТРК на трансляцию, каждый правообладатель, во-первых, легитимизирует статус БТРК, а, во-вторых, дает возможность получать дополнительный доход с продажи рекламы во время трансляции, который далее расходуется на поддержание машины по геноциду и массовым репрессиям. Проще выражаясь, передавать права БТРК – это торговать с людоедами и помогать точить их ножи.
– Вопрос с трансляцией ЧЕ по футболу поднят достаточно поздно, и добиться запрета на трансляцию с чисто юридической точки зрения и исходя из временных возможностей будет весьма сложно. Но касательно трансляции Олимпиады все вполне возможно. Уже запущен процесс по лишению аккредитации пропагандистских ресурсов режима на ОИ. При включении всех демократических сил в вопрос с лишением прав БТРК на трансляцию ОИ, вероятность положительного исхода лично я оцениваю достаточно высоко», – написал Опейкин в своем Facebook.
08:33 12/06/2021
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