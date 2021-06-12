



«Итак, дабы завершить все дискуссии по поводу призыва Европарламента лишить БТРК права на трансляцию ЧЕ по футболу и Олимпийских игр в Токио, постараюсь коротко подытожить основные моменты:





– БТРК является инструментом пропаганды преступного режима Лукашенко, а не независимым общественным вещателем. БТРК нарушил все кодексы этики, демонстрируя пытки и запугивая население Беларуси, поэтому должен быть лишен возможности использовать любой рейтинговый международный контент.





– Любое крупное международное спортивное соревнование – это рейтинговый контент, который позволяет вещателю зарабатывать на рекламе во время трансляции. Соответственно, предоставляя права БТРК на трансляцию, каждый правообладатель, во-первых, легитимизирует статус БТРК, а, во-вторых, дает возможность получать дополнительный доход с продажи рекламы во время трансляции, который далее расходуется на поддержание машины по геноциду и массовым репрессиям. Проще выражаясь, передавать права БТРК – это торговать с людоедами и помогать точить их ножи.





– Вопрос с трансляцией ЧЕ по футболу поднят достаточно поздно, и добиться запрета на трансляцию с чисто юридической точки зрения и исходя из временных возможностей будет весьма сложно. Но касательно трансляции Олимпиады все вполне возможно. Уже запущен процесс по лишению аккредитации пропагандистских ресурсов режима на ОИ. При включении всех демократических сил в вопрос с лишением прав БТРК на трансляцию ОИ, вероятность положительного исхода лично я оцениваю достаточно высоко», – написал Опейкин в своем Facebook.



