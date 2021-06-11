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Автогол и разгром сборной Турции в стартовом матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии разгромила национальную команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы по футболу со счетом 3:0.

Фото: Reuters

Сборная Италии разгромила национальную команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Риме на арене «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу Италии. Первый гол турнира на 53-й минуте был забит в свои ворота защитником Турции Мерихом Демиралом. На 66-й минуте преимущество итальянцев увеличил нападающий Чиро Иммобиле. На 77-й минуте голом отличился хавбек Лоренцо Инсинье.
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