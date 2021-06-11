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Прыгуну в высоту Набокову сократили дисквалификацию - может пройти отбор на Олимпийские игры

Теперь он может участвовать в соревнованиях, в том числе, еще есть возможность пройти отбор на Олимпийские игры.

Белорусскому прыгуну в высоту Дмитрию Набокову сократили срок дисквалификации, сообщила пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.


В ноябре 2019-го в пробе Набокова был обнаружен фуросемид (мочегонное вещество), после чего белоруса временно отстранили от соревнований. А в 2020-м последовал окончательный вердикт – дисквалификация на два года (с 28 октября 2019-го), также были аннулированы все результаты соревнований, начиная с 9 сентября 2019-го.

"В соответствии с техническим письмом WADA от 20 мая 2021 года, AIU (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) рассмотрел дело Дмитрия Набокова и решил из справедливости по отношению к спортсмену сократить оставшийся срок его дисквалификации, чтобы он имел право немедленно вернуться к соревнованиям", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил Sputnik, что Набоков находится в Беларуси, все время дисквалификации атлет поддерживал спортивную форму.

В пресс-службе добавили, что, согласно документу от 20 мая, наличие в организме всех диуретиков, включая фуросемид, меньше 20 миллиграммов, допустимо. У Набокова это число равнялось 18.

Набоков является чемпионом Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На Играх в Рио-де-Жанейро он не прошел дальше квалификации.
sputnik.by
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