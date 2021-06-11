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У России ничего не вышло: слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" утверждены как официальные футбольные символы Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" утверждены в качестве официальных футбольных символов страны.

"Исполком УАФ единогласно — 45 членов "за" — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных! 

Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!" — написал у себя в Facebook Павелко.

Павелко уточнил, что таким образом не просто легализированы, а получили официальный статус национальной футбольной атрибутики как слоганы, включая ранее «запоещенный» УЕФА, так и тризуб (трезубец) и карта Украины. Дело в том, что контур карты с тризубом в середине отныне является большим гербом УАФ.

Именно с ними отныне будут выступать украинские спортсмены на всех официальных матчах сборной, к которым имеет отношение УАФ.

Отметим, после жалобы россиян на слоганы и карту Украины в ее юридических границах в УЕФА заявили, что «Слава Украине» можно оставить, а «Героям слава» нужно убрать с формы, поскольку вместе они создают политическую «окраску». 
Источник: real-vin.com
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