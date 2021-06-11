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"Грядет что-то грандиозное". Принц Гарри записал видеообращение

Проживающий в США британский принц Гарри записал ролик, в котором анонсировал проведение в 2023 году в Дюссельдорфе (Германия) "Игр непобежденных", куратором которых он является.

Благотворительный проект "Игры непобежденных" был создан принцем Гарри в 2014 году. Фото: archewell_hm / Instagram

Участие в этих соревнованиях принимают бывшие и действующие военные с инвалидностью. Видеоанонс опубликован 10 июня на сайте учрежденной им вместе с женой Меган благотворительной организации Archewell.

"Время поделиться новостями. В Германии грядет что-то грандиозное!" – говорит на камеру принц Гарри.

После его анонса показаны кадры, на которых запечатлены тренировки участников состязаний, и видеокадры, снятые на проведенных ране соревнованиях. Сообщается, что в 2023 году игры будут проводиться в период с 9-го по 16 сентября.

Контекст:

- Благотворительный проект "Игры непобежденных" был создан принцем Гарри в 2014 году. Он представляет собой спортивные состязания для бывших и действующих военнослужащих с инвалидностью.

- Ближайшие "Игры непобежденных" пройдут в 2022 году в Гааге (Нидерланды). В апреле 2021 года стало известно, что принц Гарри будет продюсировать съемки фильма "Сердца непобежденных" об участниках этих соревнований. Премьера картины состоится на платформе Netflix.
Источник: Гордон
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