



"Александр Нойок вернулся в Брест и с вероятностью 97 % наденет форму "Руха". Не удивлюсь, если как маркетинговый ход вернут и Милю. Но формула любви — она другая", — написал Сарычев в Facebook.





Ранее Нойок выступал за минское и брестское "Динамо", в составе которых провел 128 матчей, забил 15 мячей и отдал 18 голевых передач.





Предыдущий сезон провел в российском "Оренбурге" (Д2), вышелл на поле в 14 матчах, но голами не отметился, пишет Прессбол.







