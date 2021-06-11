Мбаппе станет преемником Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Сейчас 22-летний французский форвард выступает за ПСЖ, но ходят слухи, что футболист может покинуть команду летом.
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью назвал преемника Криштиану Роналду и Лионеля Месси, пишет Sputnik со ссылкой на TalkSport.
"Когда в вашей команде играет Мбаппе, то побеждать намного легче. Он один из тех игроков, кто пугает соперников и заставляет их менять свою стратегию за счет своих качеств", - поделился своим мнением португальский специалист.
По его словам, именно француз в будущем может занять место Роналду и Месси.
"Поскольку Месси и Роналду уже на подходе к завершению карьеры, думаю, Мбаппе близок к выходу на лидерство", - добавил Моуринью.
22-летний нападающий в настоящее время защищает цвета французского ПСЖ. В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых пасов.
В СМИ пишут, что форвард может покинуть парижан летом. Однако сам футболист пока никак не комментирует эти слухи. Решение о своем будущем он намерен принять после Евро-2020.
08:49 11/06/2021
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