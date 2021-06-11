



По мнению журналиста, украинцы придумали такой дизайн именно для того, чтобы задеть граждан соседнего государства, и эта цель была достигнута. «Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм», — добавил журналист.





10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.





С требованием к УЕФА обратить внимание на дизайн формы обратился Российский футбольный союз (РФС). Экипировка также вызвала недовольство в Госдуме.





7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым.



