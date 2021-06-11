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Иван Эйсмонт: нет никаких оснований, чтобы забрать права на трансляции ЧЕ-2020 у БТ. Контракт подписан, заплатили деньги

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, что нет никаких оснований для лишения компании прав на трансляции чемпионата Европы-2020.



"Что касается чемпионата Европы, то у нас подписан контракт, заплатили деньги, с завтрашнего дня начинаются трансляции. Нет никаких оснований для того, чтобы забрать это мероприятие.

Мы настроены на сотрудничество, но ожидать можно чего угодно. Хотя ещё раз хочу сказать: все претензии к БТ не обоснованы и политически мотивированные", — цитирует Эйсмонта АТН.

Пункт о лишении Белтелерадиокомпании прав на трансляцию EURO-2020 есть в резолюции Европарламента по Беларуси, которая была принята 10 июня, пишет Прессбол.
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