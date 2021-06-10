Евро-2020: какие новшества будут на турнире. Расписание игр
Завтра стартует чемпионат Европы по футболу (Евро-2020)
Три матча группы А и одна игра 1/4 финала пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.
Новшества на Евро-2020
Впервые турнир пройдет в 11 городах Европы. Идея провести его в 12 городах (позже Дублин лишили права принимать гостей, поскольку ирландское правительство отказало болельщикам в допуске на стадион - С.М.) принадлежит экс-президенту УЕФА Мишелю Платини, который предложил ее еще в 2012 году.
Обновленное расписание турнира было утверждено Исполкомом УЕФА 17 июня 2020 года. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Евро-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.
Впервые во время ЧЕ будет введено ограничение на допуск болельщиков на стадионы, что также связано с пандемией. К примеру, согласно принятому решению, на каждой из четырех игр в Баку будет разрешено заполнить болельщиками Бакинский Олимпийский стадион на 50%, то есть допустить на матчи 35 000 зрителей.
Кроме того, именно на этом ЧЕ впервые будет применена система видеопомощи арбитрам VAR (video assistant referee).
Фавориты
В турнире, который продлится месяц, примут участие 24 сильнейшие команды континента. По четыре представителя Европы в каждой из шести групп будут бороться за выход в 1/8 финала.
Всего будет сыгран 51 матч. Финальная игра состоится 11 июля. Фаворитами чемпионата являются последний чемпион мира, хозяева и финалист последнего чемпионата Европы сборная Франции, а также национальные команды Бельгии, Англии и Италии. Однако на чемпионате Европы всегда возможны сюрпризы, не исключено, что и на этот раз его победитель будет неожиданным.
Матч открытия турнира состоится на Олимпийском стадионе в Риме, а финальная игра - на спортивной арене "Уэмбли" в Лондоне. Официальным гимном ЧЕ стала песня We are the people. Ее авторами являются лидеры ирландской группы U2 Боно и Эдж, а также диджей и продюсер Мартин Гаррикс, которые исполнят композицию перед первой игрой.
Официальным талисманом Евро-2020 выбран Скиллзи (производное от английского слова Skills, что переводится как "навыки"). Маскот сочетает в себе качества футбольных фристайлеров.
Группы
Группа A (Рим/Баку):
Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария
Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург):
Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)
Группа C (Амстердам/Бухарест):
Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D (Лондон/Глазго):
Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия
Группа E (Севилья/Санкт-Петербург):
Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия
Группа F (Мюнхен/Будапешт):
Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция - Италия (23:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс - Швейцария (17:00, Баку)
Группа B: Дания - Финляндия (20:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия - Россия (23:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия - Хорватия (17:00, Лондон)
Группа C: Австрия - Северная Македония (20:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды - Украина (23:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Шотландия - Чехия (17:00, Глазго)
Группа E: Польша - Словакия (20:00, Санкт-Петербург)
Группа E: Испания - Швеция (23:00, Севилья)
15 июня
Группа F: Венгрия - Португалия (20:00, Будапешт)
Группа F: Франция - Германия (23:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия - Россия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция - Уэльс (20:00, Баку)
Группа A: Италия - Швейцария (23:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина - Северная Македония (17:00, Бухарест)
Группа B: Дания - Бельгия (20:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды - Австрия (23:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция - Словакия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия - Чехия (20:00, Глазго)
Группа D: Англия - Шотландия (23:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Венгрия - Франция (17:00, Будапешт)
Группа F: Португалия - Германия (20:00, Мюнхен)
Группа E: Испания - Польша (23:00, Севилья)
20 июня
Группа A: Италия - Уэльс (20:00, Рим)
Группа A: Швейцария - Турция (20:00, Баку)
21 июня
Группа C: Северная Македония - Нидерланды (20:00, Амстердам)
Группа C: Украина - Австрия (20:00, Бухарест)
Группа B: Россия - Дания (23:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия - Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия - Англия (23:00, Лондон)
Группа D: Хорватия - Шотландия (23:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Словакия - Испания (20:00, Севилья)
Группа E: Швеция - Польша (20:00, Санкт-Петербург)
Группа F: Германия - Венгрия (23:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия - Франция (23:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
24 и 25 июня - дни отдыха
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
26 июня
1: 2A - 2B (20:00, Амстердам)
2: 1A - 2C (23:00, Лондон)
27 июня
3: 1C - 3D/E/F (20:00, Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (23:00, Севилья)
28 июня
5: 2D - 2E (20:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (23:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D - 2F (20:00, Лондон)
8: 1E - 3A/B/C/D (23:00, Глазго)
30 июня и 1 июля - дни отдыха
1/4 финала
2 июля
1/4 финала 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)
1/4 финала 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)
3 июля
1/4 финала 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (20:00, Баку)
1/4 финала 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (23:00, Рим)
Полуфинал
6 июля
Полуфинал 1: Победитель 1/4 финала 1 - победитель 1/4 финала 2 (23:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель 1/4 финала 4 - победитель 1/4 финала 3 (23:00, Лондон)
8, 9, 10 июля - дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).
21:38 10/06/2021
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