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Евро-2020: какие новшества будут на турнире. Расписание игр

Завтра стартует чемпионат Европы по футболу (Евро-2020)

Евро-2020: какие новшества будут на турнире. Расписание игр
Три матча группы А и одна игра 1/4 финала пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.

Новшества на Евро-2020

Впервые турнир пройдет в 11 городах Европы. Идея провести его в 12 городах (позже Дублин лишили права принимать гостей, поскольку ирландское правительство отказало болельщикам в допуске на стадион - С.М.) принадлежит экс-президенту УЕФА Мишелю Платини, который предложил ее еще в 2012 году. 

Обновленное расписание турнира было утверждено Исполкомом УЕФА 17 июня 2020 года. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Евро-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.

Впервые во время ЧЕ будет введено ограничение на допуск болельщиков на стадионы, что также связано с пандемией. К примеру, согласно принятому решению, на каждой из четырех игр в Баку будет разрешено заполнить болельщиками Бакинский Олимпийский стадион на 50%, то есть допустить на матчи 35 000 зрителей.

Кроме того, именно на этом ЧЕ впервые будет применена система видеопомощи арбитрам VAR (video assistant referee).

Фавориты 


В турнире, который продлится месяц, примут участие 24 сильнейшие команды континента. По четыре представителя Европы в каждой из шести групп будут бороться за выход в 1/8 финала.

Всего будет сыгран 51 матч. Финальная игра состоится 11 июля. Фаворитами чемпионата являются последний чемпион мира, хозяева и финалист последнего чемпионата Европы сборная Франции, а также национальные команды Бельгии, Англии и Италии. Однако на чемпионате Европы всегда возможны сюрпризы, не исключено, что и на этот раз его победитель будет неожиданным.

Матч открытия турнира состоится на Олимпийском стадионе в Риме, а финальная игра - на спортивной арене "Уэмбли" в Лондоне. Официальным гимном ЧЕ стала песня We are the people. Ее авторами являются лидеры ирландской группы U2 Боно и Эдж, а также диджей и продюсер Мартин Гаррикс, которые исполнят композицию перед первой игрой.

Официальным талисманом Евро-2020 выбран Скиллзи (производное от английского слова Skills, что переводится как "навыки"). Маскот сочетает в себе качества футбольных фристайлеров.

Группы


Группа A (Рим/Баку):

Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург):

Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)

Группа C (Амстердам/Бухарест):

Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D (Лондон/Глазго):

Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия

Группа E (Севилья/Санкт-Петербург):

Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия

Группа F (Мюнхен/Будапешт):

Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)

Групповой этап


11 июня

Группа A: Турция - Италия (23:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс - Швейцария (17:00, Баку)

Группа B: Дания - Финляндия (20:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия - Россия (23:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия - Хорватия (17:00, Лондон)

Группа C: Австрия - Северная Македония (20:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды - Украина (23:00, Амстердам)

14 июня

Группа D: Шотландия - Чехия (17:00, Глазго)

Группа E: Польша - Словакия (20:00, Санкт-Петербург)

Группа E: Испания - Швеция (23:00, Севилья)

15 июня

Группа F: Венгрия - Португалия (20:00, Будапешт)

Группа F: Франция - Германия (23:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия - Россия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция - Уэльс (20:00, Баку)

Группа A: Италия - Швейцария (23:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина - Северная Македония (17:00, Бухарест)

Группа B: Дания - Бельгия (20:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды - Австрия (23:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция - Словакия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа D: Хорватия - Чехия (20:00, Глазго)

Группа D: Англия - Шотландия (23:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Венгрия - Франция (17:00, Будапешт)

Группа F: Португалия - Германия (20:00, Мюнхен)

Группа E: Испания - Польша (23:00, Севилья)

20 июня

Группа A: Италия - Уэльс (20:00, Рим)

Группа A: Швейцария - Турция (20:00, Баку)

21 июня

Группа C: Северная Македония - Нидерланды (20:00, Амстердам)

Группа C: Украина - Австрия (20:00, Бухарест)

Группа B: Россия - Дания (23:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия - Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия - Англия (23:00, Лондон)

Группа D: Хорватия - Шотландия (23:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия - Испания (20:00, Севилья)

Группа E: Швеция - Польша (20:00, Санкт-Петербург)

Группа F: Германия - Венгрия (23:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия - Франция (23:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня - дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала


26 июня

1: 2A - 2B (20:00, Амстердам)

2: 1A - 2C (23:00, Лондон)

27 июня

3: 1C - 3D/E/F (20:00, Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (23:00, Севилья)

28 июня

5: 2D - 2E (20:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (23:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D - 2F (20:00, Лондон)
8: 1E - 3A/B/C/D (23:00, Глазго)

30 июня и 1 июля - дни отдыха

1/4 финала


2 июля

1/4 финала 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)

1/4 финала 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)

3 июля

1/4 финала 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (20:00, Баку)

1/4 финала 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (23:00, Рим)

Полуфинал


6 июля

Полуфинал 1: Победитель 1/4 финала 1 - победитель 1/4 финала 2 (23:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель 1/4 финала 4 - победитель 1/4 финала 3 (23:00, Лондон)

8, 9, 10 июля - дни отдыха

Финал


11 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).
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