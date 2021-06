Евро-2020: какие новшества будут на турнире. Расписание игр

Три матча группы А и одна игра 1/4 финала пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.





Новшества на Евро-2020





Впервые турнир пройдет в 11 городах Европы. Идея провести его в 12 городах (позже Дублин лишили права принимать гостей, поскольку ирландское правительство отказало болельщикам в допуске на стадион - С.М.) принадлежит экс-президенту УЕФА Мишелю Платини, который предложил ее еще в 2012 году.





Обновленное расписание турнира было утверждено Исполкомом УЕФА 17 июня 2020 года. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Евро-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.





Впервые во время ЧЕ будет введено ограничение на допуск болельщиков на стадионы, что также связано с пандемией. К примеру, согласно принятому решению, на каждой из четырех игр в Баку будет разрешено заполнить болельщиками Бакинский Олимпийский стадион на 50%, то есть допустить на матчи 35 000 зрителей.





Кроме того, именно на этом ЧЕ впервые будет применена система видеопомощи арбитрам VAR (video assistant referee).





Фавориты





В турнире, который продлится месяц, примут участие 24 сильнейшие команды континента. По четыре представителя Европы в каждой из шести групп будут бороться за выход в 1/8 финала.





Всего будет сыгран 51 матч. Финальная игра состоится 11 июля. Фаворитами чемпионата являются последний чемпион мира, хозяева и финалист последнего чемпионата Европы сборная Франции, а также национальные команды Бельгии, Англии и Италии. Однако на чемпионате Европы всегда возможны сюрпризы, не исключено, что и на этот раз его победитель будет неожиданным.





Матч открытия турнира состоится на Олимпийском стадионе в Риме, а финальная игра - на спортивной арене "Уэмбли" в Лондоне. Официальным гимном ЧЕ стала песня We are the people. Ее авторами являются лидеры ирландской группы U2 Боно и Эдж, а также диджей и продюсер Мартин Гаррикс, которые исполнят композицию перед первой игрой.





Официальным талисманом Евро-2020 выбран Скиллзи (производное от английского слова Skills, что переводится как "навыки"). Маскот сочетает в себе качества футбольных фристайлеров.





Группы





Группа A (Рим/Баку):





Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария





Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург):





Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)





Группа C (Амстердам/Бухарест):





Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония





Группа D (Лондон/Глазго):





Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия





Группа E (Севилья/Санкт-Петербург):





Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия





Группа F (Мюнхен/Будапешт):





Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)





Групповой этап





11 июня





Группа A: Турция - Италия (23:00, Рим)





12 июня





Группа A: Уэльс - Швейцария (17:00, Баку)





Группа B: Дания - Финляндия (20:00, Копенгаген)





Группа B: Бельгия - Россия (23:00, Санкт-Петербург)





13 июня





Группа D: Англия - Хорватия (17:00, Лондон)





Группа C: Австрия - Северная Македония (20:00, Бухарест)





Группа C: Нидерланды - Украина (23:00, Амстердам)





14 июня





Группа D: Шотландия - Чехия (17:00, Глазго)





Группа E: Польша - Словакия (20:00, Санкт-Петербург)





Группа E: Испания - Швеция (23:00, Севилья)





15 июня





Группа F: Венгрия - Португалия (20:00, Будапешт)





Группа F: Франция - Германия (23:00, Мюнхен)





16 июня





Группа B: Финляндия - Россия (17:00, Санкт-Петербург)





Группа A: Турция - Уэльс (20:00, Баку)





Группа A: Италия - Швейцария (23:00, Рим)





17 июня





Группа C: Украина - Северная Македония (17:00, Бухарест)





Группа B: Дания - Бельгия (20:00, Копенгаген)





Группа C: Нидерланды - Австрия (23:00, Амстердам)





18 июня





Группа E: Швеция - Словакия (17:00, Санкт-Петербург)





Группа D: Хорватия - Чехия (20:00, Глазго)





Группа D: Англия - Шотландия (23:00, Лондон)





19 июня





Группа F: Венгрия - Франция (17:00, Будапешт)





Группа F: Португалия - Германия (20:00, Мюнхен)





Группа E: Испания - Польша (23:00, Севилья)





20 июня





Группа A: Италия - Уэльс (20:00, Рим)





Группа A: Швейцария - Турция (20:00, Баку)





21 июня





Группа C: Северная Македония - Нидерланды (20:00, Амстердам)





Группа C: Украина - Австрия (20:00, Бухарест)





Группа B: Россия - Дания (23:00, Копенгаген)





Группа B: Финляндия - Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)





22 июня





Группа D: Чехия - Англия (23:00, Лондон)





Группа D: Хорватия - Шотландия (23:00, Глазго)





23 июня





Группа E: Словакия - Испания (20:00, Севилья)





Группа E: Швеция - Польша (20:00, Санкт-Петербург)





Группа F: Германия - Венгрия (23:00, Мюнхен)





Группа F: Португалия - Франция (23:00, Будапешт)





Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.





24 и 25 июня - дни отдыха





ПЛЕЙ-ОФФ





1/8 финала





26 июня





1: 2A - 2B (20:00, Амстердам)





2: 1A - 2C (23:00, Лондон)





27 июня





3: 1C - 3D/E/F (20:00, Будапешт)





4: 1B - 3A/D/E/F (23:00, Севилья)





28 июня





5: 2D - 2E (20:00, Копенгаген)

6: 1F - 3A/B/C (23:00, Бухарест)





29 июня





7: 1D - 2F (20:00, Лондон)

8: 1E - 3A/B/C/D (23:00, Глазго)





30 июня и 1 июля - дни отдыха





1/4 финала





2 июля





1/4 финала 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)





1/4 финала 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)





3 июля





1/4 финала 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (20:00, Баку)





1/4 финала 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (23:00, Рим)





Полуфинал





6 июля





Полуфинал 1: Победитель 1/4 финала 1 - победитель 1/4 финала 2 (23:00, Лондон)





7 июля





Полуфинал 2: Победитель 1/4 финала 4 - победитель 1/4 финала 3 (23:00, Лондон)





8, 9, 10 июля - дни отдыха





Финал





11 июля





Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).