+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

УЕФА: фразу «Героям слава!» убрать с формы Украины на Евро-2020. Контур границ страны с Крымом разрешили оставить

УЕФА после запроса РФС изучил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом вторую часть слогана – «Героям слава!» – Украина будет должна убрать с формы, потому что полный лозунг несет явный политический смысл.
championat.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]