Беларусь – Россия – 56:65 (10:20, 10:15, 19:14, 17:16)

10 июня, 12:30. Минск, СК РГУОР





В рамках подготовки к ЧЕ 25 и 26 мая в Стамбуле Беларусь повела спарринги с Турцией (52:56, 67:70), с Россией (36:74), с Чехией (59:71, 57:54).





Таким образом, подопечные Натальи Трофимовой проиграли пять из шести встреч.