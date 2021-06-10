Женская сборная проиграла пять из шести товарищеских матчей перед Евробаскетом
Женская сборная Беларуси провела товарищеский матч против России.
Беларусь – Россия – 56:65 (10:20, 10:15, 19:14, 17:16)
10 июня, 12:30. Минск, СК РГУОР
В рамках подготовки к ЧЕ 25 и 26 мая в Стамбуле Беларусь повела спарринги с Турцией (52:56, 67:70), с Россией (36:74), с Чехией (59:71, 57:54).
Таким образом, подопечные Натальи Трофимовой проиграли пять из шести встреч.
Источник: tribuna.com
15:18 10/06/2021
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