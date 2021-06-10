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Крым останется: УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политические лозунги, сообщает пресс-служба организации.





Таким образом, с маек придется удалить слоганы, но карта с общепризнанными границами страны на майках останется, несмотря на то, что в России именно этот факт восприняли в штыки.

Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля.
"Белорусский партизан"
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