Платини про Суперлигу: У клубов есть право создавать свои турниры

«Конфликт [между УЕФА и Суперлигой] забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Но из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик.





Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы.



