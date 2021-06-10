



Комментатор АБФФ Алексей Кунаш, работавший на YouTube-трансляции матча, даже не упомянул факт численного перевеса могилевчанок при оглашении составов – то ли кто-то попросил не акцентировать на этом внимание, то ли просто не увидел. Однако не заметить неравное количество игроков в стартовом протоколе было сложно, пишет Трибуна.









Брестчанки пропустили от «Днепра» 11 безответных мячей и продолжают замыкать таблицу чемпионата с нулем очков. После 11 туров разница голов у «Динамо» 1:97.





Неполный состав особенно удивил на фоне другой новости, пришедшей из клуба в конце мая. «Динамо» отчислило одного из своих лидеров Викторию Сидорчук, которая публично поддержала Романа Протасевича после его захвата в аэропорту «Минск» (ради этого был принужден к посадке самолет, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс). Перед матчем 1/4 финала Кубка Беларуси с «Неманом», прошедшего 24 мая, во время исполнения гимна футболистка отвернулась от флага и так простояла до конца церемонии.





Откуда у «Динамо» женская команда





Вообще женский футбол живет в Бресте уже давно. В 1986 году появилась «Виктория», основанная тренером по борьбе Георгием Дорбуашвили. Во времена Союза команда выступала во второй лиге (Д3). В сезоне-1995 брестчанкам под руководством все того же Дорбуашвили даже удалось отобрать чемпионский титул у мощных клубов из Могилева и Бобруйска. В начале следующего года «Виктория» отправилась на первый (и, как оказалось, последний) Кубок чемпионов Содружества, проводившийся параллельно с мужским. На турнир в российской столице собрались всего четыре клуба. В полуфинале беларуски обыграли московский «Чертаново-СКИФ» (1:0), а в финале уступили самарским ЦСК ВВС (0:2).





Сезон-1995 по-прежнему остается единственным золотым в истории женского футбола Бреста. «Виктории», с 1998-го по 2008-й носившей название «Жемчужина», удалось еще трижды взять бронзу (1994, 2006, 2007). Благосостояние клуба подкосил суд футболисток с Дорбуашвили в начале «десятых», после чего брестчанки все никак не могут избавиться от звания одного из аутсайдеров лиги. Более того, на те годы пришелся ныне действующий антирекорд чемпионата Беларуси: в сезоне-2013 «Виктория-86» умудрилась проиграть дома «Надежде-Днепр» со счетом 0:34. В следующем году брестчанки просто не вышли на старт.









Без женского чемпионата Брест жил до 2018 года, пока местный центр олимпийского резерва не выставил свою команду. В дебютном сезоне брестчанкам пришлось несладко – приходилось играть одними и теми же футболистками во взрослом и молодежном первенстве страны. Неудивительно, что во взрослом турнире БОЦОР набрал всего два очка в 21 матче (разница мячей 1:222) и занял последнее, восьмое, место в таблице. В сезоне-2019 команда стала седьмой (8 очков, 7:149), а в прошлом – снова восьмой (0 очков, 3:135).





После того как Александр Зайцев покинул брестское «Динамо», у местных властей возникла идея объединить мужскую и женскую команду в одну структуру. Юридически девушки перешли под крыло динамовцев, продолжив принимать домашние матчи и тренироваться на стадионе ЦОР.





Пусть в первом круге чемпионата «Динамо» стабильно проигрывало, однако у команды хотя бы не было проблем с комплектацией состава на матчи. Всего в заявку команды на сезон вошли 25 футболисток, а в протокол на игру стабильно вносили по 18 фамилий. Проблемы неожиданно начались в последних матчах.





Почему так плохо играют





Брестчина на постоянной основе дает футболисток республиканского масштаба, которые потом разбредаются по беларусским и заграничным клубам. Те, кто следит за женским футболом, знают Анну Козюпу, Лиану Мирошниченко, Анну Пилипенко, Валерию Богдан, Анастасию Шлапакову, Анастасию Побегайло и многих других представительниц этого региона. Если всех перечисленных исполнителей собрать в одной областной команде, то она легко поборется за медали и по потенциалу может замахнуться на чемпионство.





Но, кажется, женский футбол не нужен ни «Динамо», ни местным властям. Некоторые футболистки «бело-синих» рассказывают, что в клубе чуть ли не прямым текстом говорили об этом перед стартом чемпионата. Команду сохранили лишь в угоду федерации, которая ратует за максимальное количество участников в женской лиге. Как минимум об отсутствии интереса «Динамо» к женской команде свидетельствуют несколько фактов, которые напрямую влияют на численный состав.









На команду не выделяют деньги (почти)





Женское «Динамо» имеет любительский статус и, соответственно, скромные выплаты футболисткам. Большинство игроков учатся, а некоторые девушки уже нашли работу вне футбола. Поэтому если встречи ставят на будний день (а это примерно каждый второй матч), то приходится либо отпрашиваться у начальства, либо никуда не ехать.





Футболом игроки «бело-синих» могут пополнить свой кошелек только деньгами на питание, выдаваемыми в день матча. Сегодня это 60 рублей. Те, для кого такая сумма не существенна, а проигрывать уже нет сил, покинули команду. Около половины из оставшихся в «Динамо» сегодня выходит на матчи лишь ради денег на питание. Вторая половина продолжает просто в свое удовольствие играть в футбол с надеждой попасть на заметку профессиональным клубам. Например, из прошлогоднего состава БОЦОР сейчас за «Минск» стабильно выступает Виктория Марчик, за «Днепр» – Арина Ситникова, а Яну Домин и Ксению Гаврилову забрали в команду АБФФ U-19.

Получили форму только к 9-му туру





В марте поклонники «Динамо», пришедшие на первый матч команды в женском чемпионате, удивились. Их футболистки вышли на поле не в привычных для клуба бело-синих цветах, а в бирюзово-черных без динамовского лого на груди. Точно такой же комплект формы, но в иной цветовой гамме, был у БОЦОР в прошлом сезоне.









Позже на майки нанесли клубную эмблему.









Такой же фокус произвели и с прошлогодним красно-черно-белым комплектом. Только вратарской формы это не коснулось – на ней остался логотип БОЦОР.









Лишь к матчу 9-го тура, состоявшемуся 20 мая, команда получила настоящий динамовский комплект. Правда, иногда приходится возвращаться к старой экипировке, если соперницы выходят в похожих цветах.





Что касается фирменных костюмов, то у девушек их нет. Сами футболистки даже не надеются получить комплекты. Поэтому отправляются на выездные матчи и тренируются в кипе БОЦОРа, которые приходилось собирать у экс-игроков команды.





Инсту ведут футболистки, а сайт почти ничего не пишет





Переход в структуру «Динамо» почти никак не коснулся освещения дел футболисток из Бреста. Аккаунт команды в Instagram, у которого 516 подписчиков, продолжают вести сами игроки. И делают это не хуже клубной пресс-службы, которая в инсте молчит о девушках. Для сравнения, в последнее время аккаунт женской команды начал регулярно выкладывать фотографии с тренировок, чем не может похвастаться даже официальная страничка «Динамо» на 28 тысяч подписчиков.





Если заглянуть на официальный сайт «Динамо», то там появилась вкладка о женской команде. Страницы с составом нет, а в разделе «Новости» всего пять сообщений, хотя девушки уже успели провести 12 официальных матчей в сезоне-2021.









Интересно, что в разделе «Новости» есть два интервью – с главным тренером Ниной Жуковой и капитаном Мариной Пушкарь. Оба были скопированы из Instagram женской команды.





Ближайший резерв не блещет результатами





Казалось бы, Брест – шестой в Беларуси город по населению (340 тысяч жителей), где не должно быть проблем с набором конкурентоспособных составов для участия в молодежных чемпионатах страны. Однако в своих региональных группах «Динамо» уступает даже райцентрам. В девичьем первенстве 2005-2006 г.р. после 8-го тура «бело-синие» идут на восьмом месте из девяти общих в зоне «Запад». Выше в таблице располагаются ДЮСШ Пинского района (шестые) и СДЮШОР Барановичского района (седьмые).





Получше результаты у «Динамо» в республиканском турнире 2007-2008 г.р. В группе «Юго-Запад» брестчанки борются за первое место с ДЮСШ Пинского района. В очном поединке первого круга в Бресте пинчанки оказались сильнее со счетом 3:1. Кроме этого матча «Динамо» успело оступиться в гостевых играх с ДЮСШ из 15-тысячного Дрогичина (1:1) и ДЮСШ «Радонежское» из 53-тысячного Кобрина (0:0).





Доиграет ли «Динамо» чемпионат?





Скорее да, чем нет. А если будут проблемы, то обязательно вмешается АБФФ, которому не нужны самоотводы из-за отчетности перед УЕФА, следящей за развитием женского футбола.





Регистрационное окно в чемпионате откроется лишь через месяц – 8 июля, поэтому «Динамо» придется провести следующие три тура теми футболистками, которые имеются на данный момент. Существует большая вероятность, что потом дыры залатают футболистками из ДЮСШ Пинского района, в прошлом году выступавшими в молодежном первенстве Беларуси 2002-2004 г.р. Если им, конечно, будут интересны 60 рублей за матч. В 2020-м пинская молодежка заняла пятое место из восьми общих. Проблема в том, что девушки в последний раз выходили на поле в декабре 2020-го и вряд ли тренировались с тех пор.





Также не исключен вариант, что «Динамо» попытается привлечь игроков из команд Брестчины, которые сейчас участвуют в молодежном чемпионате 2005-2006 г.р. Главный критерий – полные 16 лет на момент заявки во взрослую лигу.