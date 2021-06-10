Женская сборная Беларуси проводит сбор в Австрии на леднике Дахштайн на высоте почти 3000 метров над уровнем моря
Женская сборная Беларуси по биатлону проводит первый в межсезонье сбор в условиях среднегорья.
Команда отправилась на австрийскую базу в Рамзау, откуда периодически выезжает на ледник Дахштайн, который расположен примерно на 1000 метров выше, чем биатлонный стадион будущих Олимпийских игр-2022.
Фото из социальных сетей спортсменок опубликовал "Биатлон онлайн", пишет Прессбол.
09:26 10/06/2021
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