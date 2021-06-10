







Команда отправилась на австрийскую базу в Рамзау, откуда периодически выезжает на ледник Дахштайн, который расположен примерно на 1000 метров выше, чем биатлонный стадион будущих Олимпийских игр-2022.





Фото из социальных сетей спортсменок опубликовал "Биатлон онлайн", пишет Прессбол.



















