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Женская сборная Беларуси проводит сбор в Австрии на леднике Дахштайн на высоте почти 3000 метров над уровнем моря

Женская сборная Беларуси по биатлону проводит первый в межсезонье сбор в условиях среднегорья.



Команда отправилась на австрийскую базу в Рамзау, откуда периодически выезжает на ледник Дахштайн, который расположен примерно на 1000 метров выше, чем биатлонный стадион будущих Олимпийских игр-2022.

Фото из социальных сетей спортсменок опубликовал "Биатлон онлайн", пишет Прессбол.
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