Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»









В минувшем сезоне 52-летний тренер возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.





Андриевский имеет богатый опыт работы на высшем уровне. В качестве главного тренера белорус помимо "Сочи" трудился в минском "Динамо", "Адмирале" и "Сибири". Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира, пишет Прессбол.



















