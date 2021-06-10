Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»
Известный белорусский специалист Александр Андриевский попал в сферу интересов минской "Юности", — сообщает "БХ".
В минувшем сезоне 52-летний тренер возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.
Андриевский имеет богатый опыт работы на высшем уровне. В качестве главного тренера белорус помимо "Сочи" трудился в минском "Динамо", "Адмирале" и "Сибири". Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира, пишет Прессбол.
08:55 10/06/2021
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