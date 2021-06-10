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Филиппович: «По хоккейному этикету вратарей критиковать нельзя, а со стороны Захарова такое было во время ЧМ»

Тренер минского "Динамо" встал на защиту Константина Шостака.

Константин Шостак. Фото: hockey.by

Дмитрий Филиппович, ассистент главного тренера минского "Динамо", поделился мнением об игре вратаря Дэнни Тэйлора на ЧМ, а также рассказал о том, почему у Константина Шостака низкий коэффициент надежности, который на турнире составил 68%, пишет sportarena.by.

— Если разобрать эти голы, то они по-настоящему были очень сложные и Косте не повезло, что именно когда он играл, то в эти минуты концентрация опасных моментов была очень большая.

По хоккейному этикету вратарей критиковать нельзя, а со стороны Захарова такое было во время чемпионата мира. Это отразилось

Он хорошую игру провел со Швецией, но психологическая нагрузка была гораздо меньше, чем в игре с Великобританией. С Великобританией он по-настоящему должен был выйти и выручить своей игрой. Она была гораздо важнее для нашей сборной.

По хоккейному этикету вратаря в принципе нельзя критиковать. Со стороны Михаила Михайловича Захарова были эти действия – критика вратарей во время чемпионата мира. Думаю, что она отразилась на каких-то пропущенных шайбах и так далее, – сказал Филиппович в эфире Б5.

Напомним, что белорусы заняли 15-е место по итогу чемпионата мира в Латвии.
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