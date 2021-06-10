Железный человек. Майк Тайсон в 53 года вернется на ринг





Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон вернется на ринг в сентябре, заявил его тренер Рафаэль Кордейро, пишет Sputnik.





"Мы продолжаем тренироваться, Майк — атлет, он работает в зале по лапам. Думаю, что в сентябре у нас что-то будет", - сказал специалист.





Он добавил, что пока не знает, кто будет соперников Тайсона. "Его компания Legends Only League работает над этим, работает над телевизионным контрактом, а мы усердно тренируемся", - отметил Кордейро.





В апреле Тайсон говорил о планах провести бой против британца Леннокса Льюиса. Напомним, Тайсон и Льюис встречались на ринге в 2002-м: тогда британец нокаутировал американца в восьмом раунде.





54-летний Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, поединок завершился вничью.















