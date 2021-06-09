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Александр Медведь: как-то министр спросил, какая у меня пенсия. Отвечаю — очень большая, в пять раз меньше вашей

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь в разговоре с корреспондентом "Комсомолки" пошутил насчет размера своей пенсии.


- За спортивными соревнованиями сейчас следите?

- Я же пенсионер, свободный человек. Министр спросил как-то, какая у меня пенсия. Я сказал, что очень большая, но если сравнить с вашей, то в пять раз меньше. Шучу. 480 рублей пенсия, как и у всех. Ну да ладно.
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