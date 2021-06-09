



- За спортивными соревнованиями сейчас следите?





- Я же пенсионер, свободный человек. Министр спросил как-то, какая у меня пенсия. Я сказал, что очень большая, но если сравнить с вашей, то в пять раз меньше. Шучу. 480 рублей пенсия, как и у всех. Ну да ладно.







