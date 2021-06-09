17 мая экс-футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за "неповиновение" силовикам Лукашенко. На свободу парень должен был выйти 1 июня, но вместо дома его доставили в Следственный комитет, где задержали еще на трое суток.





4 июня Шавеля перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Ему грозит до трех лет лишения свободы.





Tribuna.com поговорила с мамой Ростислава – Светланой, которая поделилась переживаниями последних дней, вспомнила истории из детства сына, поблагодарила друзей Ростислава за помощь и поддержку, а также рассказала о собаке, о которой мечтал футболист.





– Насколько сложными выдались для вас последние дни?





– Мы подобное развитие событий предполагали. Схожим образом у Ростика знакомого забрали еще 16 марта. Он до сих пор там… Поэтому, когда сына забрали, предполагала, что его не выпустят. Маленькая надежда была, но получилось вот так.





Теперь не знаю сколько ждать: месяц, два. Ни допуска к нему, ни информации. Письма мы начали писать, но доходят они до него или нет – не знаю. Первое отправила в субботу. Мне сказали, что можно деньги положить на счет и что-то написать. Но некоторые [люди] говорят, что письма не приносят, а вручают стопку, когда ребята выходят. Сестренка тоже написала письмо – пока тишина. Будем ждать.





– Ростислав очень позитивный парень. Как он это переносит?





– Сын успел позвонить, когда его не выпустили с суток. Следователь дал поговорить. Мы минут 10-15 пообщались. Меня интересовало, как он морально. Ответил, что пока нормально. За собачку переживает. Сестре Софии привет передал. Надеюсь, сын у меня морально устойчивый.





– Какие у них отношения с младшей сестрой?





– Очень хорошие. Как мама я довольна. Он старше ее на восемь лет. Подтрунивает, подтравливает, но говорит, что порвет за нее всех. Теперь София занимается дрессировкой его собаки. Она и к кинологу ходила с ней.





Ростик такой слишком правильный. У него обостренное чувство справедливости. Я понимаю, что в 20 лет все обострено. Максимализм какой-то и так далее. Говорю ему, что нельзя так, но его трудно переубедить.





Он еще в школе страдал от этого. Всегда говорил все, что думает. Хотя школу закончил нормально. Вспомнила историю. После девятого класса диктант по русскому языку написал на 10. Он не был отличником (футбол не давал), а тут высший бал.





Учительница звонит и смеется: в школе собирают комиссию, чтобы его работу чуть ли не под микроскопом изучать. Как такое возможно, что такой хулиганистый и непослушный мальчик единственный в параллели на десяточку диктант написал.





Футбол всегда у него был на первом месте. Ростик вместе с другом занимался. Так если для друга фраза родителей «Не сделал уроки – не пойдешь на тренировку» была в радость, то для Ростика нет! Это для него было реальным наказанием.





Уроки делал за полчаса, чтобы только на тренировку пойти. Спал и видел футбол. Он и сейчас продолжает о нем думать. Говорит, сделаю операцию и все равно буду играть.





– Где Ростислав начинал заниматься футболом?





– В «Орбите». Лет в девять пошел. До этого я его на плавание таскала года три. Отдала лет в пять для физического развития. Потом какое-то время он параллельно занимался плаванием и футболом.





Первый тренер Вячеслав Дербан. Помню, спросил у меня: «Он всегда такой немного наглый и целеустремленный?» – «Да». – «Для спорта это очень хорошо. Объясняю ему одно, выходит на поле, свисток – шторки закрылись и побежал. Вижу цель – не вижу препятствий».





Первая травма – разрыв крестообразных связок – случилась в 18 лет. Операция. Вторая – в 19, тоже операция. Третья операция должна была быть сейчас. Травма его так подкосила. Плакал, когда привезли в гипсе. От обиды… Ой, так все навалилось, будто кто-то сына сглазил.





Хотя после первой травмы он даже хихикал. А я с тренером шутила: «Отдала вам здорового ребенка, а привезли в гипсе».





Пока я не вникла особо в специфику травмы, не думала, что это настолько серьезно. Я медработник. Больше 15 лет отработала фельдшером на скорой. Сейчас – в Институте травматологии. У нас на шестом этаже кафедра спортивной медицины. И там эти «кресты» сплошь и рядом. Очень популярная травма у молодых спортсменов.





После второго раза я уже более глубоко вникла и начала переживать. Оказалось, что титановые болты, которые стоят у него в колене, перерезали связку. Он в «Крумкачах» был на просмотре в тот момент. Если не заниматься спортом, то операцию можно и не делать. Нестабильности сустава нет. Можно ходить. Но сын же спит и видит свое возвращение в футбол. Я только говорю о том, что, может быть, посмотрим что-то другое, он пресекает.





– Каким был в детстве?





– Упрямым. Очень упрямым. С самого детского сада повелось. Собираемся – не хочет одеваться: носки не подходят к майке. И ни в какую не хочет идти в таком виде. Надо переодеваться. Сядет и сидит, ждет.





– Как решали эту проблему?





– Открывала дверь и выставляла его в коридор :). Он подуется, а потом возвращается. Но это было пару раз, конечно, а в основном переодевались.





Характер такой у него.





– Ваз много разбил?





– Страдали колени, а не вазы.





– В каком районе живете?





– Асаналиева.





– В какие компании попадал на улице?





– У них хорошая компания друзей. До сих пор вместе. Ребятам по 20 лет, ведут здоровый образ жизни. Не пьют, всего пару человек покуривают. Я даже не знаю, пробовал ли Ростик алкоголь. Хотя вроде как-то говорил, что виски попробовал. Компашка очень даже.





Никогда не опасалась за него. Если поздно гулял, знала, что он в нормальном состоянии придет. Спала спокойно. Гуляет молодежь и все. Они и остались рядом с ним. Немного денег принесли в помощь. Молодцы. Спасибо им.





Сейчас его лучший друг с 17 мая каждый вечер выгуливает собаку. Взял на себя эту обязанность.





– Ростик с вами живет?





– Со мной. Он еще маленький :).





– Покупку собаки с вами согласовывал?





– Нет. Это было его решение. Он себе подарил собаку на день рождения, на 19 лет. Мы с ним накануне сидели и разговаривали: «Сына, ты с подарком определился?» – «Да, мама, выбрал». – «Ну, молодец». – «Это будет мечта всей моей жизни».





И только на следующий день до меня дошло, что это такое значит. Звоню: «Это собака?!» – «Да». – «Нет!» – «Поздно». И вечером он ее привез.





– С детства о собаке мечтал?





– Нет. София больше хотела. Хотя в последние годы и он много говорил об этом. Я ему отвечала, что когда будет отдельная квартира, то может туда хоть бегемота поселить. Но он хотел, чтобы у него был настоящий преданный друг. Так он сказал, когда привез Таю.





Собака – это большое дело. Я представляю, как ему сейчас тяжело. Он говорил: «Буду все деньги отдавать на собаку, буду в нее вкладывать». И я представляю, как ему.





Когда он звонил, сразу стал говорить контакты кинолога, что деньги отложены, что нужно ей заниматься. Мне даже немного обидно было, что он в первую очередь не про меня беспокоится :). Конечно, он сказал о том, что любит очень сильно.





– Как приняли собаку? Это же не мопсик, которого можно тискать, а американский стаф-терьер.





– Раньше они выводились как бойцовые, но это такой колокольчик, что оближет и шкаф откроет – покажет, где деньги лежат. Как приняла? Почти сразу. Пошла к подруге, поплакала и вернулась домой с гордо поднятой головой.





Теперь у нас дома сына ждут три девочки.





– Собака тоскует?





– Первое время, первых пару дней лежала возле двери. Не на своем месте. И такие глаза были… Смотрела и плакать хотелось. Мне ее было так жалко. А сейчас уже привыкла. Да и друг Никита немного компенсирует отсутствие хозяина. Когда он приходит, она буквально запрыгивает на него.





– Кроме собаки какие-то увлечения у Ростика есть?





– Лет в 12 записался на смешанные единоборства. Ему очень нравилось. Отговаривать даже не пыталась. Это не про Ростика. Не прокатило бы. Кроме того, тренер был очень хороший. Когда-то он тренировал моего брата. Человек очень классный. Позитивный дядечка, хороший.





Сыну нравилось, но я не ходила смотреть на его бои. Трудно мне было. В последний раз ему палец сломали. Гипс накладывали. Это было хобби. Связывать карьеру с этим он не хотел. Ходил, когда было свободное время.





Футбол был все равно главнее. Он всегда был на первом месте. Я и сейчас, после травм, пыталась поговорить о том, чтобы он пересмотрел свое отношение к футболу. В ответ получала: даже не разговаривай на эту тему со мной.





– Как Ростислав попал в «Городею»?





– У «Орбиты» был договор с этим клубом. В 16 сына подписали. Он был счастлив, я тем более. Мы ездили на его игры. Но чаще, когда они еще детками были. Родители собирались вместе. Так интересно было за ними наблюдать. Они как муравьишки. Тренер пальцем щелк – все по стойке смирно стоят. Воспитание командного духа и дисциплины. Я это только приветствовала. Родители так не смогут, а тренера дети слушали беспрекословно.





Было бурно, интересно и весело. Он и сам такой позитивный. Все время улыбался, смеялся. Какие-то шутки-прибаутки. В плохом настроении я его видела очень редко.





– «Городея» никак не отреагировала на его первый арест.





– Мое отношение к ним [к клубу] давно стало не очень хорошим… Почему? Не хочется говорить об этом. Поэтому отреагировала спокойно. Не думала, что кто-то будет что-то говорить. Футболисты для них – пушечное мясо. Ребята ему писали, майки разрисовывали, а тренер ничего не сказал.





Да и первый раз, когда он попался, все воспринималось как детские приключения. Их забрали вчетвером, но сутки получил только сын. Такой невезучий. В ноябре уже все воспринималось серьезней. А сейчас так вообще жесть.





– Его задерживали возле подъезда. Кто-то из соседей видел?





– Есть видео. Напротив подъезда школа. Ученики снимали на телефон. И не старшеклассники, а такие, как София – по 12 лет. Это была жесть…





– Разговаривали с сыном о его позиции и активности?





– Конечно… Но разговаривать было бесполезно. Это у него в душе. Оставить дома можно было одним способом: закрыть дверь и выбросить ключ в окно.





– А этаж у вас какой?





– Четвертый. Не прыгнет :).





Знаете, мне за него немного обидно. Самое большое чувство – обида. Была запланирована операция, мы договорились на новые болты, вопрос с реабилитацией решили и вот так – раз! – и все...





– Его забрали, когда он шел с работы. Кем работал?





– Подрабатывал мерчендайзером. Я точно не знаю где, но говорил, что временно. Планы были сделать операцию, восстановить колено и опять идти куда-то в футбол. Он даже с агентом контактировал на этот счет. А работал, чтобы какая-то денюжка была с девочкой погулять.





– Девочка есть?





– Есть. Хорошая. Позавчера приходила в гости. Мы раньше только здоровались друг с другом, а в свете этих событий начали общаться. Жизнь сблизила.