Женщина впервые возглавит футбольную ассоциацию Англии









Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.





Хьюитт должен начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.





Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства.





Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.





Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.





Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".



